Iniciativa busca suspender impuestos a combustibles durante tres meses

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En el Congreso presentaron una iniciativa para eliminar durante tres meses el IVA y el impuesto específico.

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En medio de un nuevo incremento en el precio de los combustibles y su efecto en el costo del transporte y los alimentos, fue presentada en el Congreso una iniciativa de ley que busca reducir temporalmente la carga tributaria aplicada a la gasolina y al diésel.

La propuesta, "Ley temporal de exención tributaria a los combustibles para mitigar el impacto económico del alza internacional de los combustibles", fue remitida a la Dirección Legislativa para iniciar el trámite correspondiente dentro del Organismo Legislativo.

El Congreso deberá analizar la iniciativa antes de discutirla en el pleno. (Foto ilustrativa: Archivo/Soy502)

El planteamiento surge en un contexto marcado por aumentos recientes en el precio de los hidrocarburos en el país.

Según se expuso al momento de la presentación, en algunas regiones del norte el galón de diésel ya alcanza los Q41, mientras que la gasolina superior ronda los Q39.50, lo que ha generado presiones en el costo del transporte y en los precios de la canasta básica.

La iniciativa propone suspender de forma temporal, por un período de tres meses, los impuestos aplicados a los combustibles, con el objetivo de que esa reducción se refleje directamente en el precio final que pagan los consumidores.

En medio de un nuevo incremento en el precio de los combustibles y su efecto en el costo del transporte y los alimentos, fue presentada en el Congreso una iniciativa de ley que busca reducir temporalmente la carga tributaria aplicada a la gasolina y al diésel. pic.twitter.com/2NYVTpOGWY — Susana Manai (@ssmanai_Soy502) March 16, 2026

Entre las medidas planteadas se incluye la eliminación temporal del Impuesto al Valor Agregado (IVA) del 12% y del impuesto específico a la distribución de combustibles, que actualmente representa Q4.70 por galón de gasolina superior, Q4.60 para gasolina regular y Q1.30 para diésel.

De acuerdo con lo expuesto durante la presentación, la reducción de estas cargas fiscales podría contribuir a disminuir el precio de los combustibles en el corto plazo y aliviar el impacto que el incremento internacional del petróleo ha tenido en la economía nacional.

Entre las medidas planteadas se incluye la eliminación temporal al IVAdel 12% y del impuesto específico a la distribución de combustibles, que actualmente representa Q4.70 por galón de gasolina superior, Q4.60 para gasolina regular y Q1.30 para diésel. pic.twitter.com/QzbydsoYAp — Susana Manai (@ssmanai_Soy502) March 16, 2026

La propuesta también contempla mecanismos de supervisión para evitar abusos en la cadena de comercialización, con el fin de garantizar que las estaciones de servicio trasladen el beneficio fiscal al consumidor final.

La iniciativa fue presentada por el diputado Byron Rodríguez este lunes 16 de marzo.