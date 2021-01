Covid-19: Inmunidad de rebaño no se alcanzará este 2021

La Organización Mundial de la Salud (OMS) advierte que no se logrará la inmunidad de rebaño contra el Covid-19 en 2021.

La inmunidad de rebaño es el fenómeno bioestadístico, que se observa en una población cuando el 60% o 70% de sus habitantes alcanza la inmunidad a una enfermedad.

“No vamos a alcanzar ningún nivel de inmunidad de la población o inmunidad de rebaño en 2021”, declaró Soumya Swaminathan, jefa de científicos de la OMS e insistió en la necesidad de mantener las medidas de higiene, de distanciamiento y el uso de mascarilla.

#ÚLTIMAHORA La OMS dice que no se logrará inmunidad de rebaño ante el nuevo coronavirus en 2021 pese a las vacunas #AFP pic.twitter.com/oR2weEf4sm — Agence France-Presse (@AFPespanol) January 11, 2021

El médico infectólogo, Mariano Sasiain, profesional del Hospital Militar Central Cirujano Mayor Cosme Argerich, se refirió a este pronóstico: “Sin duda el concepto de la OMS me parece correcto, claro y concreto. Si pensamos que para lograr inmunidad de rebaño necesitamos vacunar aproximadamente un 70% de la población, y si eso lo pensamos en relación a los miles de millones de dosis necesarias y las dificultades que hoy tenemos para para lograr esos porcentajes podemos entender el gran desafío para este año”.

La infectóloga del hospital Muñiz, Gabriela Piovano, indica que algunos países podrían lograr la inmunidad. "Es una posibilidad que no se alcance la inmunidad, lo que no quiere decir que no haya lugares que sí lo hagan, con rápidas y efectivas campañas de vacunación”, dijo.

El médico Roberto Debbag, vicepresidente de la Sociedad Latinoamericana de Infectología Pediátrica y miembro de la Junta de la Sociedad de Pediatría especializada en Enfermedades Infecciosas, plantea que la advertencia de la OMS es real.

”Ya veníamos hablando de esto, la utilización de vacunas con buena capacidad para tener varias y que se alcance una buena tasa de cobertura hará inicialmente en el primer semestre de este año controlar la mortalidad, mientras que en el segundo semestre comenzará a disminuir lentamente la transmisibilidad”, explicó Debbag.

*Con información de Infobae

