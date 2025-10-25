Instalan estación radar de monitoreo en el Lago de Amatitlán

-

La institución precisó que el equipo ayudará a fortalecer la gestión hídrica del país.

El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), a través de su Departamento de Investigación y Servicios Hídricos, ha implementado una estación hidrológica automática tipo radar en el Lago de Amatitlán.

El objetivo del Instituto es fortalecer el sistema nacional de monitoreo de los recursos hídricos del país.

La instalación del equipo se llevó a cabo en coordinado con la Comisión Interinstitucional de Investigación Hidro-Oceanográfica (CIIHO) y la Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca y del Lago de Amatitlán (Amsa).

El equipo será utilizado por el Insivumeh para obtener datos del Lago de Amatitlán. (Foto: Insivumeh / Soy502)

De acuerdo con la información proporcionada por el Insivumeh, esta nueva tecnología permitirá recabar datos precisos y en tiempo real sobre el nivel del lago.

La integración de esta estación a la red nacional de monitoreo hidrológico representa un avance significativo para la generación de información científica confiable, señaló el Instituto.

Con esta acción, las instituciones involucradas buscan contribuir al análisis técnico y a la gestión sostenible de los recursos hídricos del país.

Insivumeh destacó que la instalación del equipo mejora la capacidad de planificación y respuesta ante fenómenos hidrometeorológicos.

Una estación hidrológica automática tipo radar es una herramienta diseñada para medir, de forma remota y automática, variables hidrológicas fundamentales para la hidrología moderna.

Es una plataforma autónoma que mide de forma precisa, remota y en tiempo real el nivel del agua, proporcionando datos esenciales para la gestión científica y la protección de los recursos hídricos.