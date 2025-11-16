Insivumeh instala estación hidrológica automática tipo radar en San Andrés Villa Seca

-

Instrumentos proporcionarán información técnica a las autoridades.

El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) instaló una estación hidrológica automática tipo radar en el municipio de San Andrés Villa Seca, Retalhuleu.

La estación tiene el propósito de mejorar el monitoreo de la cuenca del río Samalá y fortalecer la capacidad de respuesta ante eventos hidrometeorológicos.

La nueva infraestructura permitirá obtener datos en tiempo real sobre niveles y comportamiento del caudal, información clave para prevenir riesgos en comunidades altamente expuestas a inundaciones.

La estación contribuirá a reducir la vulnerabilidad de las poblaciones ubicadas en la cuenca del Samalá. (Foto: Insivumeh / Soy502)

De acuerdo con el Insivumeh, la estación forma parte de los esfuerzos institucionales para modernizar los sistemas de observación y fortalecer la vigilancia hidrológica del país.

El instituto, responsable del monitoreo de fenómenos naturales y de la emisión de alertas técnicas, considera que la incorporación de tecnología de radar facilitará análisis más precisos y oportunos para la toma de decisiones.

La instalación se llevó a cabo en el marco del proyecto de Sistemas de Alerta Temprana con Enfoque Inclusivo en Guatemala y Honduras, una iniciativa que promueve la gestión comunitaria del riesgo y la articulación entre instituciones públicas y organismos internacionales.

La estación puede medir con precisión el nivel del río Samalá. (Foto: Insivumeh / Soy502)

En esta fase participaron Accss Guatemala, Trocaire, la Unión Europea en Guatemala y la Municipalidad de San Andrés Villa Seca.

Las autoridades destacaron que la nueva estación hidrológica contribuirá a reducir la vulnerabilidad de las poblaciones ubicadas en la cuenca del Samalá, al proporcionar información técnica que facilite acciones preventivas antes de que ocurran desbordamientos o crecidas súbitas.

Con este tipo de proyectos, el Insivumeh avanza en su misión de dotar al país de herramientas científicas para la protección de la vida y los bienes de la población.