Insivumeh y Correos presentan sello postal por centenario del Observatorio Nacional

La pieza se incorpora como un elemento de colección que busca resaltar la trayectoria científica del país.

En el marco de la conmemoración de los 100 años del Observatorio Nacional de Guatemala —entidad que dio origen al actual Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh)— fue presentado un sello postal especial elaborado por Correos de Guatemala.

La pieza se incorpora como un elemento de colección que busca resaltar la trayectoria científica del país y rendir homenaje al personal técnico y profesional que ha dedicado décadas al estudio y monitoreo de los fenómenos naturales.

El nuevo sello simboliza identidad, memoria institucional y reconocimiento a quienes han contribuido a fortalecer las capacidades nacionales en la observación atmosférica, sísmica e hidrológica.

El director del Insivumeh se congratuló por la emisión del sello postal. (Foto: Inivumeh / Soy502)

Esta labor ha sido fundamental para emitir alertas tempranas y proveer información clave para la reducción de riesgos y la protección de la población guatemalteca.

Durante el acto conmemorativo, Edwin Rojas, director del Insivumeh, expresó su satisfacción por el lanzamiento y subrayó que el Instituto mantiene su compromiso de generar datos confiables que permitan al país tomar decisiones informadas ante amenazas naturales.

Su participación destacó el vínculo histórico entre el antiguo Observatorio Nacional y la institución moderna que hoy administra los sistemas de monitoreo.

El Insivumeh, como organismo técnico del Estado, continúa siendo la entidad responsable de vigilar la actividad sísmica y volcánica, analizar las condiciones atmosféricas y brindar información hidrometeorológica esencial para la gestión de riesgos.

El lanzamiento del sello postal reafirma la importancia de sus aportes científicos y la necesidad de fortalecer la infraestructura y capacidades que permiten anticipar fenómenos que pueden afectar a Guatemala.

La emisión filatélica se convierte así en un reconocimiento público a un siglo de trabajo ininterrumpido en la observación del entorno natural, así como al papel estratégico del Insivumeh en la seguridad y resiliencia del país.