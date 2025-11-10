Insivumeh monitorea acercamiento de Frente Frío del norte

-

El Insivumeh confirmó el notable descenso de temperatura en Guatemala debido al acercamiento de un frente frío que impulsará el viento norte de moderado a fuerte.

El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología de Guatemala (Insivumeh) indicó que monitorea el acercamiento de un frente frío que puede incidir al note del territorio guatemalteco.

Debido a esto se pronostica el incremento de nublados y probables lloviznas o lluvias entre este lunes y martes hacia el norte y caribe del país.

Sin embargo, los expertos no descartan lloviznas aisladas en el resto del país, por lo que recomiendan tener precaución ante posibles crecidas de ríos e inundaciones.

Asimismo, el Insivumeh señala que el sistema de alta presión promoverá el incremento del viento norte de moderado a fuerte, siendo esto principalmente en sectores montañosos.

Por lo tanto, la temperatura descenderá considerablemente del norte al centro del territorio nacional y se pronostican amaneceres fríos.

Cápsula informativa del frente frío en el ingreso por el norte del país. (Foto: Insivumeh)

Temperatura en la metrópoli

El Insivumeh también indicó los pronósticos de la temperatura para este lunes 10 de noviembre en el área metropolitana.

En el departamento de Guatemala, la temperatura mínima oscilará entre 14 y 16 centígrados, la máxima estará entre 22 y 24 grados.