¡Cambio de clima! Los siete departamentos de Guatemala que podrían sufrir heladas

Ante un posible descenso en las temperaturas, las autoridades informaron los departamentos que podrían resultar más afectados y lanzan recomendaciones para proteger cosechas.

El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA) ha emitido una alerta nacional dirigida a los agricultores guatemaltecos debido al inminente cambio de estación, que traerá consigo un marcado descenso en las bajas temperaturas y el riesgo de heladas en siete departamentos clave del altiplano.

Para evitar pérdidas en cultivos sensibles como granos básicos, hortalizas y otros cultivos, el MAGA ofreció una serie de recomendaciones esenciales enfocadas en la protección de las cosechas y el sector pecuario, donde destaca estrategias para la primera siembra de maíz y frijol y el manejo de los cultivos durante la temporada fría.

María Fernanda Rivera, ministra de Agricultura, explicó que el cambio será gradual y según el pronóstico brindado por el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), la lluvia aún se presentará entre diciembre y marzo próximo en las regiones de Petén, franja transversal del norte y caribe.

El MAGA recomendó tomar precauciones con los cultivos para evitar pérdidas. (Foto: Archivo / Soy502)

"Los cultivos que podrían ser afectados en esas áreas son los granos básicos, banano, plátano, cardamomo, cacao y café. El impacto depende de la etapa en la que se encuentre de crecimiento el cultivo, que lo conocemos como la fenología", explicó la funcionaria.

Durante esos mismos meses también se espera vientos acelerados y un marcado descenso en las temperaturas particularmente en el las regiones occidente, valles de orientes y los altiplanos central y occidental.

La ministra explicó que estas condiciones podrían afectar particularmente a las hortalizas y los cultivos perennes —cultivos que se llevan a cabo durante todo el año— y en el caso de los valles del oriente al tener poca nubosidad los cultivos también podrían ser afectados por una alta radiación solar.

Los departamentos afectados

Rivera explicó que los departamentos con más probabilidades de ser afectados por las heladas, son:

Huehuetenango

San Marcos

Quetzaltenango

Totonicapán

Sololá

Quiché

Chimaltenango

"Específicamente en los municipios que podrían ser los más afectados son Chiantla y Aguacatán, en Huehuetenango; Tejutla, Comitancillo e Ixchiguán, en San Marcos; Sololá y Nahualá, en Sololá, y Nebaj, en Quiché", explicó la funcionaria.

Agregó que "hay algunos cultivos que se ven beneficiados con que bajen las temperaturas", entre ellas están los frutas como la "manzana, durazno, ciruela, arándanos, membrillos y peras".

Los agricultores de subsistencia deben tomar en cuenta varias recomendaciones para evitar pérdida de sus siembras. (Foto: MAGA / Soy502)

"En esta época es cuando se mejora el crecimiento de los frutos y además puede también tener efectos sobre un mejor sabor de ello. Algunas de estas frutas requieren de 300 a 800 horas de frío, por lo que esto es importante y es cuando se da una mejor producción", explicó la ministra.

Recomendaciones

La ministra explicó que debido a la perspectiva climática para las próximas semanas las recomendaciones van enfocadas para tres sectores agrícola, pecuario y para la primera siembra de maíz y frijol.

Para el sector agrícola se sugiere construir barreras rompevientos, utilizar coberturas plásticas o túneles bajos, programar las siembras, aplicar coberturas vegetales en los cultivos, instalar el riego por goteo y optar por cultivos con mayor tolerancia a las bajas temperaturas.

Para el sector pecuario las recomendaciones van en función acondicionarlos corrales y refugios de los animales, asegurar el suministro de agua y forraje y fortalecer las medidas bioseguridad y control sanitario.

Rivera explicó que las recomendaciones para la primera siembra de maíz y frijol —que normalmente es hecha por agricultores de subsidencia— se recomienda retirar las malezas y residuos del terreno y en la medida de lo posible no llevar a cabo rozas agrícolas.

También se sugiere a los agricultores llevar a labores de arado y rastreo con buena humedad, implementar prácticas de conservación, usar variedades de semilla certificadas y resistentes, verificar los canales de riego y drenaje y elaborar estructuras de captación de agua de lluvia.

El MAGA sugiere utilizar semillas resistentes para la época fría. (Foto: MAGA / Soy502)

Las heladas y el descenso de temperaturas al final del año son un riesgo recurrente para la agricultura en Guatemala. En el Occidente, cultivos como la fresa y la papa ya han reportado daños en temporadas frías anteriores.

El MAGA emite anualmente este tipo de alertas preventivas, enfocándose en siete departamentos de mayor riesgo. Las condiciones adversas no solo incluyen las heladas, sino también la humedad y la alta radiación solar en ciertas zonas del país.

Los departamentos del Altiplano, como Huehuetenango y San Marcos, son los más sensibles a las heladas, afectando granos básicos y hortalizas, lo que subraya la vulnerabilidad de la producción agrícola guatemalteca en esta época.