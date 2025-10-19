Insivumeh prevé fuertes lluvias para el 20 de octubre en Guatemala

-

Insivumeh pide a la población mantenerse alerta por la lluvia.

Para el lunes 20 de octubre, día festivo para la sociedad guatemalteca, se espera un incremento de la lluvia particularmente en la tarde y noche.

El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) emitió su pronóstico meteorológico para el lunes 20 de octubre y destacó que habrá un incremento en la presión atmosférica que generará condiciones propicias para lluvias en gran parte del país.

De acuerdo con la institución, se prevé que durante la tarde y noche presente un aumento de la nubosidad, generando lluvia y actividad eléctrica.

El Instituto pide a la población tomar precauciones ante la lluvia. (Foto: Soy502)

Los mayores acumulados de precipitación se esperan desde el sur hasta el centro del país, así como en la franja transversal del norte.

El Insivumeh alerta a la población para que tome las precauciones necesarias ante estos fenómenos, ya que las lluvias pronosticadas podrían provocar crecidas repentinas de ríos, inundaciones, lahares en la cadena volcánica y daños en la red vial.

En cuanto a las condiciones durante el amanecer y la mañana, el informe señala posibles nublados sin descartar lloviznas en la madrugada, alternando con nubosidad dispersa durante la mañana.

CONDICIONES ATMOSFÉRICAS PARA EL DÍA 20 DE OCTUBRE DE 2025#SomosINSIVUMEH #PasiónPorLaCiencia #ElPuebloDignoEsPrimero #CIV #ClimaGT pic.twitter.com/tvZsZK5icw — INSIVUMEH (@insivumehgt) October 19, 2025

En algunas zonas podrían presentarse periodos con pocas nubes y pequeños periodos de sol.

La institución reitera la importancia de mantenerse informado a través de los canales oficiales y tomar medidas preventivas, especialmente en áreas de riesgo ante los fenómenos hidrometeorológicos.