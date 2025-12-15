Insivumeh prevé lluvias en el norte y descenso de temperaturas este lunes

-

El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) informó que para este lunes se espera un incremento en la presión atmosférica debido al acercamiento de un frente frío, lo que influirá directamente en las condiciones climáticas del país.

De acuerdo con el pronóstico oficial, durante el amanecer y la mañana se registrará abundante nubosidad desde el norte hacia el centro del territorio nacional, con lluvias intermitentes principalmente en las regiones Norte y Caribe.

En contraste, hacia el sur del país predominarán pocas nubes y cielos mayormente despejados.

CONDICIONES ATMOSFÉRICAS PARA EL DÍA 15 DE DICIEMBRE DE 2025#SomosINSIVUMEH #PasiónPorLaCiencia #AlPuebloDignoSeLeResponde #CIV #ClimaGT pic.twitter.com/KMCw2aBsp3 — INSIVUMEH (@insivumehgt) December 14, 2025

El Insivumeh detalló que se mantendrá viento del norte de intensidad moderada en el Altiplano Central, los Valles de Oriente y algunos sectores del Occidente, lo que podría acentuar la sensación de frío, especialmente durante las primeras horas del día.

Para la tarde y la noche, la institución prevé que continúen las condiciones lluviosas hacia las regiones Norte y Caribe.

Asimismo, no se descarta la presencia de lluvias locales en áreas de Bocacosta, el suroccidente y el sur del Altiplano Central, mientras que en el resto del país se espera nubosidad dispersa.

Ante este panorama, el Insivumeh recomendó a la población tomar precauciones, ya que las lluvias podrían provocar crecidas de ríos, inundaciones y movimientos en masa.

Además, se aconseja abrigarse adecuadamente durante la noche y la madrugada, debido al descenso de temperaturas asociado al frente frío.