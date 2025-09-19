Insivumeh prevé lluvias intensas durante los próximos seis días

-

El insivumeh detalló pronóstico de lluvias desde este viernes 19 hasta el 24 de septiembre.

TE PUEDE INTERESAR: La razón del colapso de un muro en Muxbal tras fuertes lluvias

El director del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), Ing. Edwin Aroldo Rojas Domingo, presentó este viernes 18 de septiembre durante la conferencia de la Ronda el pronóstico de lluvias para los próximos seis días, del 19 al 24 de septiembre.

Ing. Edwin Aroldo Rojas Domingo, director general Insivumeh

Rojas Domingo explicó que se esperan precipitaciones constantes en varias regiones del país, incluyendo el altiplano central, la franja transversal del norte, los valles de Oriente, la bocacosta y las regiones de occidente.

Señaló que en la bocacosta y occidente se podrían registrar acumulados superiores a 90 mm, mientras que en el altiplano central y los valles de Oriente las lluvias podrían superar los 40 mm durante este período.

(Foto ilustrativa: Pixabay)

Lluvias para este fin de semana

El director del Insivumeh detalló que actualmente Guatemala experimenta la influencia de la onda del este número 32, que ingresó el lunes pasado, y que se espera el ingreso de una nueva onda del este alrededor del domingo 21 de septiembre.

Debido a esto, las lluvias se mantendrán entre sábado y lunes, con una disminución gradual de la precipitación a partir del martes 23 y miércoles 24 de septiembre.

(Foto ilustrativa: istock)

Según los modelos del Insivumeh, los acumulados de lluvia para estos seis días podrían superar los 200 mm en occidente, los 150 mm en la bocacosta, la franja transversal del norte y los valles de Oriente, y los 100 mm en el altiplano central, ubicando a estas regiones en una categoría de precipitación ligeramente alta.

Rojas Domingo destacó que, aunque en este momento algunas áreas presentan condiciones de lluvias ligeras, se espera que al finalizar septiembre los acumulados alcancen hasta 550 mm en las regiones norte, occidente, altiplano central, valles de Oriente y Caribe.

En la bocacosta, las lluvias podrían llegar entre 700 y 1000 mm.

Disminución de lluvias en octubre

Asimismo, Rojas Domingo indicó que se prevé una disminución gradual de las lluvias en el norte, Caribe y valles de Oriente, con precipitaciones de 100 a 200 mm en occidente, altiplano central y valles de Oriente, y de 250 a 550 mm en franja transversal del norte, Caribe y Pacífico.

El Insivumeh recomienda a la población mantenerse alerta, especialmente en áreas propensas a inundaciones y deslizamientos, y seguir las indicaciones de las autoridades locales para prevenir emergencias.