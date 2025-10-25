Insivumeh pronostica que baje la temperatura este domingo

El Instituto Metrológico Nacional pide a la población tener precaución por el frio durante la madrugada.
El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) pronostica para este domingo 26 de octubre que la temperatura puede bajar considerablemente durante la madrugada.
El instituto también espera que durante del día se desarrolle un ambiente predominantemente húmedo y nublado, con probabilidad de lloviznas y lluvias dispersas en gran parte del territorio nacional.
De acuerdo con el pronosticador de turno Jorge David Chinchilla, durante el amanecer y la mañana se espera la formación de neblina y posibles lloviznas, especialmente en valles y sectores montañosos.
El experto precisó que el ambiente se mantendrá fresco, con viento norte de ligero a moderado y nubosidad variable.
Señaló que, para la tarde y noche, el ingreso de humedad desde los litorales Pacífico y Atlántico incrementará la probabilidad de lloviznas o lluvias dispersas en regiones como la Norte, Bocacosta y Occidente, principalmente al final de la tarde y primeras horas de la noche.
El Insivumeh advierte, además, un descenso de temperaturas durante la madrugada, especialmente en las zonas altas del país, por lo que recomienda a la población abrigarse adecuadamente.
Estas condiciones forman parte del patrón atmosférico previsto para la fecha, caracterizado por el viento del norte ligero y una alta humedad ambiental.