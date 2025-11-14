¡Dolorosa derrota! Guatemala cae ante Panamá y termina el sueño mundialista

-

La Selección de Guatemala no pudo contra Panamá y se olvida del sueño mundialista.

Habrá que seguir esperando. Guatemala no pudo contra Panamá y terminó perdiendo 2-3, lo que nos dejó ya sin oportunidad alguna de clasificar a la Copa del Mundo de United 2026.

Los goles de Cecilio Waterman (al 30 y 44) y el de José Fajardo (al minuto 78), nos privaron de mantener el sueño mundialista a flote, pues la Bicolor se queda con cinco puntos, a cuatro del líder Surinam (9), que ya es inalcanzable y con pocas opciones de poder aspirar a un repechaje.

No se pudo sacar ventaja alguna del estadio El Trébol, en donde la gente respondió, pero lamentablemente no se trasladó al terreno de juego.

En Campo Marte, los aficionados esperaron hasta los últimos minutos para ver el triunfo de la Selección que no llegó. (Foto: Wilder López/Soy502)

Pese a que Guatemala, revivió en la segunda parte del encuentro y empató el partido con goles de Arquímides Ordóñez (al 69) y de Rudy Muñoz (al 74). Estos no alcanzaron para mantener el marcador favorable.

De esta manera, Guatemala solamente tendrá que cumplir su compromiso este martes 18, con su último duelo de las eliminatorias contra Surinam, esperando poder ganar para cerrar de la mejor manera y llegar a ocho puntos, esperando por saber los puntos que haga el segundo puesto en el grupo C, el otro con el que se jugará el boleto al repechaje.