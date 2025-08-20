¿No cumplen con calidad de agua? Inspeccionan hoteles en cuenca del Lago de Atitlán

Según el estudio, el 95% de los establecimientos no cumplió con los requisitos establecidos.
El Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) informó a través de un comunicado que realizó 42 inspecciones aleatorias a generadores de aguas residuales, la mayoría fueron de hoteles ubicados en la cuenta del Lago de Atitlán, Sololá.
El estudio concluyó en julio del presente año y según los resultados, se determinó que el 95% de establecimientos no cumple con los límites máximos permisibles para la calidad del agua de los vertidos hacia el lago de Atitlán.
Entres los parámetros no cumplidos destacan los sólidos suspendidos, nitrógeno total y coliformes fecales, entre otros aspectos.
Debido a esto, ya se evalúan las sanciones administrativas correspondientes.
Autoridades hacen un llamado a evitar la contaminación de los ríos y lagos, y afirman que las inspecciones en entes privados y públicos continuarán.
Este es el comunicado: