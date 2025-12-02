El inspector de la PNC que murió tras ataque armado en Izabal

-

Un confuso enfrentamiento armado, ocurrido en el kilómetro 237 de Morales, Izabal, dejó al inspector fallecido y a otros heridos.

El inspector de la Policía Nacional Civil (PNC) Eder Misael Hernández Julián perdió la vida en un confuso enfrentamiento armado ocurrido en el kilómetro 237 de Morales, Izabal.

El cuerpo de la víctima fue hallado cerca de dos vehículos supuestamente vinculados al hecho, mientras que, preliminarmente se reporta que varias personas resultaron heridas y fueron trasladadas a distintos hospitales de la región.

Hasta el momento, las circunstancias que originaron el enfrentamiento aún se investigan y el tránsito en el sector se ha complicado derivado del movimiento de la PNC y Ministerio Público.

(Foto: Nuestro Diario)

Los hechos

En horas de la mañana del martes se reportaron dos vehículos abandonados en el kilómetro 236 de la ruta al Atlántico.

Agentes de la PNC acudieron al lugar y se percataron que en un potrero se encontraba una persona sin vida.

Al revisar la escena, se percataron de que se trataba de un asesinato.

(Foto: Nuestro Diario)

Minutos más tarde, la PNC informó que la víctima era un inspector de la institución que prestaba servicio en Petén.

En la escena se encontraba una camioneta en la que se conducía Hernández y un picop que se presume pertenecía a los atacantes.