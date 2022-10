Instagram reporta fallas en la aplicación a nivel mundial

Tras cientos de quejas de usuarios, Instagram confirmó una falla a nivel mundial en su aplicación.

Durante la mañana de este lunes 31 de octubre, usuarios de la red social Instagram reportaron varias fallas mientras navegaban en la aplicación.

Los informes apuntaban a problemas al iniciar sesión, falla en la carga de contenido, pérdida de seguidores y hasta suspensión de cuentas de forma inesperada.

anyone else facing this issue on Instagram? or is my account really suspended? pic.twitter.com/FI33sM2MOD — Trendulkar (@Trendulkar) October 31, 2022

Ante esto, la compañía se pronunció en sus redes sociales reconociendo las dificultadas técnicas experimentadas.

"Somos conscientes de que algunos de ustedes tienen problemas para acceder a su cuenta de Instagram. Lo estamos investigando y pedimos disculpas por las molestias", escribieron.

Hasta el momento, usuarios aún reportan problemas en la aplicación. Además, Instagram no ha confirmado haber arreglado en su totalidad los problemas presentados.

