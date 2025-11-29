Así se prepara la "Quema del diablo" en Antigua Guatemala

-

Esta actividad busca promover una tradición más organizada y reducir el impacto ambiental al evitar que cada familia realice quemas frente a sus viviendas.

TE PUEDE INTERESAR: Familia se salva tras la caída de un árbol sobre su vivienda en Quetzaltenango

La tradicional Efigie del Diablo fue instalada en el Barrio de la Concepción de Antigua Guatemala, pieza que será incinerada el 7 de diciembre a las 18:00 horas como parte de las actividades previas a la celebración de la Inmaculada Concepción.

El presidente del Comité de Festejos del lugar, Vitellio Contreras, explica que esta tradición busca evitar que las familias realicen quemas en las afueras de sus viviendas, promoviendo así una práctica más organizada y con menor impacto ambiental.

(Foto: Renato Melgar/Nuestro Diario)

Contreras detalló que la Efigie está elaborada en un 80% de papel y materiales que reducen la contaminación, lo que permite mantener viva la costumbre sin afectar de forma significativa el entorno.

Aseguró que, con esta iniciativa, más familias se han sumado a abandonar la quema individual y participar en la actividad comunitaria.

(Foto: Renato Melgar/Nuestro Diario)

(Foto: Renato Melgar/Nuestro Diario)

El artista José Romero, creador de la Efigie, indicó que su elaboración tomó alrededor de dos meses y que contó con el apoyo de varios colaboradores para completar los detalles finales.

El diseño mantiene elementos tradicionales que identifican a la celebración y fortalecen la participación de los vecinos.

(Foto: Renato Melgar/Nuestro Diario)

Con la instalación de la figura, el comité y los habitantes del barrio se preparan para las actividades culturales que se realizan cada año en honor a la Inmaculada Concepción de la Virgen María, celebrada el 8 de diciembre.

La quema del diablo reúne a vecinos, visitantes y devotos en una de las tradiciones más emblemáticas de la ciudad colonial.