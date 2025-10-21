Conred pide a la población no tirar basura en la calle para evitar inundaciones

-

La basura mal gestionada puede ocasionar inundaciones súbitas y poner en peligro a las personas.

OTRAS NOTAS: Lluvias y tormentas locales se registran para este martes 21 de octubre

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) hizo un llamado a la población para que evite tirar la basura en las calles durante la actual época lluviosa, bajo el principio de que "la prevención es tarea de todos".

La institución advierte que la acumulación de desechos sólidos en calles, alcantarillas y cauces naturales representa uno de los principales factores de riesgo durante la temporada de lluvias.

Los residuos mal dispuestos obstruyen los sistemas de drenaje pluvial, lo que genera inundaciones repentinas en zonas urbanas, incluso con precipitaciones de intensidad moderada.

La basura en la calle tapa las alcantarillas y canales, causando inundaciones y enfermedades. ¡Tus acciones marcan la diferencia! pic.twitter.com/V1QWx6vkCf — CONRED (@ConredGuatemala) October 21, 2025

Esta situación no solo pone en peligro la integridad física de las personas y puede causar daños materiales a viviendas y comercios, sino que también representa un riesgo sanitario al facilitar la proliferación de enfermedades.

Además, las inundaciones provocadas por estos bloqueos complican la movilidad urbana y pueden afectar la respuesta de los equipos de emergencia.

La Conred reitera que la gestión adecuada de los residuos es una responsabilidad compartida que requiere de la colaboración activa de toda la población.

LEA MÁS: Conred emite recomendaciones por saturación de agua en los suelos

Pequeñas acciones individuales, como disponer correctamente de la basura en los recipientes designados, contribuyen significativamente a la prevención de desastres.

La coordinadora recordó a la población la importancia de mantenerse informada a través de sus canales oficiales donde se pueden consultar recomendaciones adicionales para la temporada de lluvias.