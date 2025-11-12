De aniversario: El Instituto Fe y Libertad cumple diez años de servicio

-

El Instituto Fe y Alegría, el "tanque de pensamiento" guatemalteco que une principios y economía de mercado, cumple 10 años.

OTRAS NOTICIAS: Ministerio de Educación define fecha para el inicio de clases en 2026

Fundado en 2015, el Instituto Fe y Libertad (IFYL) se ha consolidado como uno de los centros de pensamiento más activos en Guatemala en el debate sobre la relación entre la religión, la libertad individual y el desarrollo económico.

Su propuesta gira en torno a una premisa: el ser humano florece cuando puede desarrollar plenamente sus talentos para el servicio de los demás, y ese florecimiento, afirman, requiere instituciones fuertes, valores éticos y un marco social que respete la libertad.

El Instituto promueve la convicción de que los principios judeocristianos son compatibles con el libre mercado y el orden democrático. Para ello organiza seminarios, cursos, programas de formación, podcasts, publicaciones y espacios de diálogo que buscan acercar estas ideas a estudiantes, líderes religiosos, académicos, emprendedores y funcionarios públicos.

Entre las actividades que realiza destacan seminarios, cine, foros y conversatorios. (Foto: Instituto Fe y Libertad/Soy502)

Un origen que cruza fronteras

La historia del IFYL se remonta a 2012, cuando dos guatemaltecas participaron en un congreso organizado por el Acton Institute, un prestigioso centro de pensamiento con sede en Estados Unidos. Allí, entre pastores evangélicos, rabinos, sacerdotes católicos y académicos, escucharon reflexiones sobre cómo conectar la fe religiosa con la responsabilidad individual, la justicia y la economía de mercado.

Inspiradas por el ambiente y por la figura de Lord Acton, un historiador británico católico recordado por su frase: "El poder tiende a corromper y el poder absoluto corrompe absolutamente", ambas regresaron a Guatemala con la idea de crear un espacio similar en el país. Las reuniones iniciales con colegas, tanto evangélicos como católicos, desembocaron en la fundación formal del Instituto Fe y Libertad tres años más tarde, en 2015.

La institución desarrolla programas de formación dirigidos a distintos sectores, entre ellos el ámbito militar. (Foto: Instituto Fe y Libertad/Soy502)

Investigación y formación

Desde su creación, el IFYL ha dirigido esfuerzos a diferentes públicos: desde estudiantes universitarios y cadetes militares hasta jueces, líderes religiosos y profesionales.

Entre sus actividades destacan: seminarios y talleres sobre ética, economía y liderazgo; conversatorios y cine foros que buscan abrir espacio al debate; una revista académica y libros publicados bajo su propia editorial, un pódcast y el programa mensual "Entre Amigos", donde invitan a expertos nacionales e internacionales.

El Instituto Fe y Libertad celebra diez años promoviendo la reflexión a través de varias plataformas informativas. (Foto: Cortesía/Soy502)

En el marco del aniversario del Instituto Fe y Libertad, su fundadora, Carroll Ríos de Rodríguez, compartió su visión sobre el recorrido y los desafíos que han marcado la labor del centro dedicado a la investigación de ideas y libertad.

Recordó aquel congreso en Estados Unidos del cual surgió la idea de replicar un espacio similar en Guatemala. "Pensamos que en el país existían muchas organizaciones que defendían la libertad, pero no ofrecían un espacio para la religión", comentó.

Destacó que durante estos 10 años, el Instituto se ha consolidado en un espacio de diálogo que transforma visiones. "Es satisfactorio ver cómo las personas encuentran una reflexión que les permite descubrir su vocación, tanto laboral como personal", afirmó.

Sus palabras reflejan el compromiso que, por más de una década, ha guiado la labor de la organización y que se renueva en este nuevo aniversario.

El Instituto promueve el diálogo sobre fe, libertad y economía de mercado mediante seminarios, programas de formación y publicaciones. (Foto: Instituto Fe y Libertad/Soy502)

Proyecto que crece

En 2014, un grupo de 13 personas impulsó la creación del Instituto Fe y Libertad, que tomó su personería jurídica en 2015.

Diez años después, la entidad cuenta con 35 miembros, entre colaboradores y académicos.

Contacto del Instituto