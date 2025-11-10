Ministerio de Educación define fecha para el inicio de clases en 2026

-

El Ministerio de Educación ya definió en qué fecha de 2026 iniciarán las clases en las escuelas del país. Además, la entidad informó que se ampliará la oferta para la educación secundaria.

La ministra de Educación, Anabella Giracca, anunció oficialmente que el ciclo escolar 2026 dará inicio el 2 de febrero, con la apertura de los centros educativos y el retorno de docentes y personal administrativo una semana antes.

La funcionaria explicó que esta decisión responde a una demanda de las comunidades educativas y busca "adelantar paulatinamente el inicio sin afectar las vacaciones de los estudiantes y docentes".

"Ya fijamos la fecha de inicio del ciclo escolar 2026, comienza el 2 de febrero. Eso quiere decir que el 26 de enero inicia y se abren las escuelas con los maestros y el personal administrativo", explicó la ministra.

La ministra de Educación informó sobre el inicio del ciclo escolar 2026. (Foto: SCSP / Soy502)

Giracca afirmó que el Ministerio de Educación (Mineduc) lleva a cabo "los mayores esfuerzos para que todos los insumos estén listos desde el primer día de clases", lo que incluye tener listos útiles, libros, alimentación escolar y recursos del aula.

Además, informó que se hará un desembolso adicional para fortalecer el programa de alimentación escolar, gracias a "una gestión eficiente y a la optimización de los recursos".

La ministra reconoció el trabajo de las Organizaciones de Padres de Familia (OPF) durante el tiempo en que estuvo vigente la retención del Impuesto al Valor Agregado (IVA), medida que recientemente fue derogada por el Congreso.

"Reconocemos el esfuerzo que supuso para las OPF la adaptación a la retención del IVA mientras estuvo vigente. El Congreso, atendiendo la petición que hicimos en nombre de las OPF, ya la derogó", precisó la funcionaria.

Más escuelas secundarias

Durante su intervención, Giracca anunció una medida que calificó como histórica: la ampliación de la oferta pública de educación secundaria en todo el país.

"Durante años, miles y miles de estudiantes, especialmente en áreas rurales, terminaban primaria y se topaban con una pared, centros educativos de secundaria escasos y lejanos, lo que se traducía en estudios truncados", declaró Giracca.

El próximo año también se espera un aumento en las escuelas secundarias. (Foto: Archivo / Soy502)

Indicó que esa situación comenzará a cambiar a partir del próximo año con la apertura de más de 500 nuevos institutos públicos, lo cual será posible gracias a la "optimización" y "planificación" que permite aprovechar la infraestructura escolar en segundas jornadas.

Según estimaciones del Ministerio, esta medida permitirá atender a más de 25 mil estudiantes desde el inicio del ciclo 2026 y afirmó que las nuevas carreras se "diseñan con criterios técnicos junto a las comunidades, respetando la vocación económica de cada territorio".

Giracca informó que la preinscripción para el próximo año ya está abierta y que los detalles pueden consultarse en la página oficial del Ministerio de Educación, en sus redes sociales y en las direcciones departamentales.

"A madres, padres y encargados, por favor, inscriban a sus hijos desde hoy", exhortó la funcionaria.

Otra noticia que resaltó la ministra es que al cierre de este año "prácticamente 21 mil escuelas públicas habrán sido remozadas".

Invitó además a la ciudadanía a verificar los avances a través de la plataforma oficial del Ministerio: remozamientos.mineduc.gob.gt.