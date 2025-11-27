Instituto de la Víctima apelará resolución que favoreció a Pedro Cuevas

-

Luego que la jueza dictara sobreseimiento a favor de Pedro Cuevas, abogados del Instituto de la Víctima apelarán la resolución ante una Sala.

Abogados del Instituto de la Víctima (IDV) dieron acompañamiento a Florecita Cobián en la denuncia contra su expareja, Pedro Cuevas.

Tras la resolución del 26 de noviembre, en el que la jueza Mayra Méndez le dictó sobreseimiento y el "cierre irrevocable del proceso", los abogados presentarán una apelación ante la Sala Regional Mixta.

Uno de los abogados del IDV confirmó que están trabajando en la apelación para presentarla, pues tienen tres días hábiles para hacerlo.

Esperan que la Sala, les dé la razón, revoque la resolución de la jueza Méndez y en consecuencia envíe a juicio a Cuevas por el delito de agresión sexual.

Esta Sala es la que tiene jurisdicción en Chimaltenango, en donde el caso se encuentra actualmente. Además, fue la misma Sala que en noviembre de 2024, admitió la apelación y ordenó a la jueza Méndez a ligar a proceso penal a Cuevas.

Otras acciones

Si bien, los abogados del IDV y la querellante, en el caso, esperan que se admita la apelación, de no lograrse hay otras acciones legales que pueden interponer.

Aún queda la Corte Suprema de Justicia y Corte de Constitucionalidad, aunque los abogados esperan que no sea necesario llegar hasta esas instancias.

Mientras, se presenta la apelación y la Sala la resuelve, Cuevas no tiene medidas de coerción, por lo que puede salir de país y ya no tiene prohibición de acercarse a la víctima.

Cobián, quien lo denunció e hizo público el caso, aseguró que teme por la vida de su hija, por lo que espera que se haga justicia.

La reacción de Pedro Cuevas

Soy502 contactó a Pedro Cuevas para conocer su versión sobre este caso y la acusación en su contra, pero se limitó a decir que no opinaría porque la denuncia de su expareja era por celos.

En mayo de este año, cuando se conoció que quedaba ligado a proceso, Cuevas habló con Soy502 y aseguró que era una denuncia espuria para perjudicar su carrera y negó los hechos.

"La jueza dijo que había determinado la falta de mérito por todas las mentiras que dijeron, mentiras porque tendría que contar toda la historia, para que se entere, porque si no solo se ve por encima. Realmente lo que es, ella se inventó eso y puso a la niña a que dijera esas cosas, un montón de cosas horribles que dijeron, pero que no son ciertas", explicó el cantante en aquella oportunidad.

Además, Soy502 intentó hablar con el abogado del cantante, pero tampoco respondió a las llamadas ni a los mensajes. Si Cuevas o su abogado deciden compartir con el medio su versión de los hechos, esta nota se actualizará.