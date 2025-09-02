Intecap realza la importancia del maíz en la gastronomía guatemalteca

-

En el segundo día de la Feria Alimentaria, el Instituto Técnico de Capacitación y de Productividad (Intecap) llevó a cabo el IV Congreso Gastronómico.

Esta nueva edición se desarrolló bajo el lema, "Nan Pa'ach: la ceremonia del maíz en Guatemala".

Más de 300 personas se inscribieron al IV Congreso Gastronómico, entre ellas estudiantes de Intecap, quienes aprendieron sobre las tradiciones ancestrales del maíz dentro de la gastronomía guatemalteca.

“ A través del congreso buscamos preservar nuestras tradiciones ancestrales. Este año nos enfocamos en el uso del maíz en platillos y su legado mesoamericano ” Héctor Raúl Herrera , jefe del área gastronómica del Centro de Turismo Intecap.

Las conferencias fueron impartidas por expertos invitados, entre los temas abordados se encuentran:

La creación del hombre: según el libro de los Mayas el "Popol Vuh"

según el libro de los Mayas el "Popol Vuh" La Pa'ch: patrimonio cultural inmaterial declarado por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco)

patrimonio cultural inmaterial declarado por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) El maíz y su legado mesoamericano

Tour de la Ruta del maíz

(Fotografía por: Ana Lucía Castillo / Soy 502)

El evento concluyó con la Feria del Maíz, una degustacion de platillos emblemáticos de la gastronomía guatemalteca, a cargo de instructores de Intecap.

“ Ha sido una experiencia enriquecedora de poder profundizar en la historia detrás del maíz dentro de nuestra gastronomía ” María Fernanda Rodríguez , estudiante de gastronomía de Intecap.

La Feria Alimentaria estará abierta al público hasta el 3 de septiembre en el Centro de Convenciones de Tikal Futura, las entradas están a la venta en eticket.gt.