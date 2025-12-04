Intecap: Entregan el galardón a la productividad Ricardo Castillo Sinibaldi

El Intecap entregó el Galardón a la Productividad y Competitividad Ricardo Castillo Sinibaldi 2025.
Con un llamado a fortalecer la competitividad nacional y destacar el liderazgo empresarial que transforma comunidades, el Instituto Técnico de Capacitación y Productividad (Intecap) entregó el Galardón a la Productividad y Competitividad Ricardo Castillo Sinibaldi 2025, una distinción que premia a organizaciones que sobresalen por su innovación, mejora continua y compromiso con el talento humano.
La finca Unidad Productiva Los Sueños fue la ganadora en la categoría Micro y Pequeñas Empresas, en tanto GrandBay Painsa Centroamérica fue la acreedora en Grandes y Medianas Empresas.
En su vigésima primera edición, el reconocimiento volvió a poner en el centro el papel de las empresas en la generación de valor sostenible y en el impulso del crecimiento económico del país.
"El galardón representa no solo un reconocimiento a las buenas prácticas empresariales, sino también un testimonio del impacto que la formación técnica y la innovación tienen en el desarrollo del país", afirmó el Ing. Oscar Stuardo Chinchilla Guzmán, gerente del Intecap.
"Nos sentimos honrados de acompañar a las organizaciones que apuestan por la excelencia y que, con su esfuerzo, contribuyen a construir una Guatemala más productiva y competitiva", añadió Chinchilla.