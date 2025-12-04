Intecap: Entregan el galardón a la productividad Ricardo Castillo Sinibaldi

-

El Intecap entregó el Galardón a la Productividad y Competitividad Ricardo Castillo Sinibaldi 2025.

Con un llamado a fortalecer la competitividad nacional y destacar el liderazgo empresarial que transforma comunidades, el Instituto Técnico de Capacitación y Productividad (Intecap) entregó el Galardón a la Productividad y Competitividad Ricardo Castillo Sinibaldi 2025, una distinción que premia a organizaciones que sobresalen por su innovación, mejora continua y compromiso con el talento humano.

La finca Unidad Productiva Los Sueños fue la ganadora en la categoría Micro y Pequeñas Empresas, en tanto GrandBay Painsa Centroamérica fue la acreedora en Grandes y Medianas Empresas.

La finca Unidad Productiva Los Sueños resultó la ganadora en la categoría Micro y Pequeñas Empresas. (Foto: Byron René García/Colaboración)

En su vigésima primera edición, el reconocimiento volvió a poner en el centro el papel de las empresas en la generación de valor sostenible y en el impulso del crecimiento económico del país.

"El galardón representa no solo un reconocimiento a las buenas prácticas empresariales, sino también un testimonio del impacto que la formación técnica y la innovación tienen en el desarrollo del país", afirmó el Ing. Oscar Stuardo Chinchilla Guzmán, gerente del Intecap.

Ricardo Castillo Sinibaldi, participó en la entrega del galardón que lleva su nombre. (Foto: Byron René García / Colaboración)

"Nos sentimos honrados de acompañar a las organizaciones que apuestan por la excelencia y que, con su esfuerzo, contribuyen a construir una Guatemala más productiva y competitiva", añadió Chinchilla.