Miel San Marcos lleva a sus invitados a conocer la belleza de Guatemala

- Una noche de adoración seguida de un día de celebración. DESCUBRE: ¡Lleno total! Así se vivió el concierto de Miel San Marcos (video) Los integrantes de los grupos de música cristiana disfrutan de su estadía en Guatemala tras una noche exitosa en el Estadio Cementos Progreso, llena de fe y adoración. Miel San Marcos no solo celebró sus 25 años de ministerio con un histórico concierto el 29 de noviembre pasado en Guatemala, sino que también aprovechó la llegada de sus invitados internacionales para mostrarles la belleza del país. Integrantes de ambas agrupaciones compartieron un momento especial en Guatemala. (Foto: Instagram) NO TE LO PIERDAS: Miel San Marcos inaugura escuela para niños en situación vulnerable Tras la presentación, Miel San Marcos visitó La Antigua Guatemala, para posteriormente reunirse con Montesanto en Cayalá para enseñarles la ciudad e ir a cenar como parte de la celebración de cumpleaños de Sinai Alejandro Urdaneta, vocalista de la banda venezolana. Cayalá fue el escenario perfecto para continuar la celebración. (Foto: Instagram) "Hoy estoy cumpliendo 32 años, y siento que he vivido lo que imaginé vivir en muchas más décadas; jamás me arrepentiría de la vida que me tocó, de la familia donde Dios me plantó, de la mujer con la que me casé, de gastar mi vida para un propósito eterno y mayor", escribió Urdaneta, mostrando su agradecimiento por el camino que ha seguido. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Sinai Alejandro Urdaneta (@sinaialejandro)