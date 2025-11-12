Integrante de la Mara Salvatrucha accionó contra la Ley Antipandillas

La Ley Antipandillas fue aprobada por el Congreso en octubre pasado. Sin embargo, trascendió que un marero pidió a la CC que la misma quede sin vigencia.
OTRAS NOTICIAS: Caso Claudina: así fue el crimen que, 20 años después, vincula a un futbolista
Dylan Smaily Archila Garcia, también conocido como "El Sonriente", interpuso un amparo ante la Corte de Constitucionalidad.
La acción del marero, condenado por extorsión, es en contra de la recién aprobada Ley Antipandillas.
Según se lee en el amparo presentado, el marero, a través de su abogado, alega que se irrespetaron derechos y se cometieron ilegalidades. Entre estas que la Ley fue aprobada con más del 30% de enmiendas.
Así como que se agregaron artículos a una ley que no tenía relación con la discusión.
En el amparo, el integrante de la Mara Salvatrucha también pide que los magistrados resuelvan a su favor y se deje sin vigencia la Ley Antipandillas.
Condena contra "El Sonriente"
Archila García fue capturado en 2019 por una orden de captura por el delito de extorsión.
En 2023 fue condenado por ese delito a seis años inconmutables.