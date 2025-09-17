Integrantes de una antorcha se salvan de ser arrollados por un tráiler (video)

El grupo que corría con antorcha estuvo cerca de sufrir una tragedia.
Un conductor logró grabar el momento justo en el que los integrantes de una antorcha, por las actividades cívicas de Independencia, se salvan de ser atropellados.
Presuntamente el hecho se registró en la aldea Cumbre El Rosario vía Río Dulce, en el municipio de Morales, del departamento de Izabal, el pasado domingo 14 de septiembre.
En las imágenes se logra observar uno de los carriles obstaculizado por vehículos de dos ruedas y un camión que transportaba a algunos de los integrantes.
Posteriormente, se observa el vehículo de transporte pesado que se conduce sobre la ruta, pero logra esquivar a la caravana que llevaba la antorcha.
Los integrantes de dicha actividad salieron corriendo y huyeron del lugar, donde el cabezal quedó varado.