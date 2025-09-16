El hombre que fue hallado sin vida dentro de un vehículo sin placas

-

El automóvil fue encontrado en un camino de terracería en Zacapa.

Una persona fue encontrada sin vida en el interior de un vehículo, en la ruta que comunica de la aldea Los Marines a Los Pepesca, ubicada en el municipio de Río Hondo, del departamento de Zacapa.

El hombre fue evaluado por socorristas y se confirmó que ya no contaba con signos vitales. El carro en el que lo hallaron no tenía con matrícula.

Además, presenta signos de violencia, según indicaron los Bomberos Municipales Departamentales.

La víctima estaba atada de pies y manos, en la parte trasera del vehículo. Se sabe que el fallecido vestía pantalón de lona celeste, camisa negra y calcetines blancos.

Por el momento, el fallecido no ha sido identificado.

El cuerpo fue localizado en el interior de un vehículo y presentaba señales de violencia. (Foto: Asonbomd)

Otro caso

Mientras tanto, en el río Grande, ubicado en el mismo departamento, en el kilómetro 152 de la ruta al Atlántico, en jurisdicción de la aldea Agua Blanca, se encontraba otro cuerpo sin vida.

Los Bomberos Voluntarios que acudieron al lugar, no lograron identificar a la persona, quien además se encontraba en estado de descomposición y solamente portaba una camisa tipo polo de color beige.

El segundo cuerpo sin vida se encontraba en el río Grande de Zacapa. (Foto: Bomberos Voluntarios)

Ambos casos fueron reportados a las autoridades correspondientes para continuar con las diligencias.