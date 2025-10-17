Versión Impresa
Integrantes de "Bronco" disfrutan en las Fuentes Georginas de Xela

  • Por Selene Mejía
17 de octubre de 2025, 09:51
Bronco disfrutó de la naturaleza y de una renovación en las Fuentes Georginas. (Foto: Instagram)

Bronco disfrutó de la naturaleza y de una renovación en las Fuentes Georginas. (Foto: Instagram)

Los integrantes de Bronco aprovecharon un momento de relajación entre la naturaleza en las Fuentes Georginas de Quetzaltenango. 

La banda mexicana decidió recorrer el área natural más emblemática de Zunil previo a su reencuentro con los fans de Occidente. 

bronco fuentes georginas guatemala 8
Foto: Billboard.

En una serie de fotografías en redes sociales se aprecia a los músicos sumergidos en las famosas aguas termales provenientes del volcán Zunil y rodeadas del bosque húmero montano bajo. 

"Después de un día de paz y recarga en las mágicas Fuentes de Georgina aquí en Quetzaltenango, ¡nuestra energía está al 100%! Gracias, Xela, por esta bienvenida, a vibrar juntos", se lee en el post oficial. 

Guadalupe Esparza disfrutó del lugar junto a sus compañeros, preparándose para su presentación en la Ciudad de Los Altos. Luego harán un viaje rumbo a la Capital

"Guatemala, ya estamos aquí y venimos a dejar huella! No hay nada como el calor de nuestro público guatemalteco. Este fin de semana es nuestro y vamos a celebrar la vida con todos ustedes", explicaron al compartir su llegada. 

bronco fuentes georginas guatemala 4
Foto: instagram.

bronco fuentes georginas guatemala 5
Foto: Instagram.

Sus presentaciones

Bronco se presentará el 17 de octubre en Xela en el "Centro Intercultural de Quetzaltenango", a las 8:00 p. m. Ingresa aquí para comprar entradas. 

También realizará su concierto en Ciudad de Guatemala el sábado 18 de octubre en "Explanada 5", a las 8:00 p. m. Ingresa aquí para comprar tus entradas. 

Precios en Quetzaltenango

Sala Platinum Q1,500

Mesa Platinun Q990

VIP Mesa Q750

Gramilla de Pie Q300

Precios en Ciudad de Guatemala

Mesa Ultra Q1,250

Mesa VIP Q990

Mesa Oro Q700 

Preferencia (de pie) Q300

bronco fuentes georginas guatemala 1
Foto: Oficial.

bronco fuentes georginas guatemala 2
Foto: Instagram.

bronco zunil
Foto: Instagram.

bronco fuentes georginas guatemala 7

bronco fuentes georginas guatemala 6

