Intensas ráfagas de viento derriban juegos mecánicos en feria de Jalapa

Castillos inflables, camas elásticas y la tradicional rueda de Chicago fueron afectados por los fuertes vientos.
Una fuerte tormenta, acompañada de intensas ráfagas de viento, derribó varios juegos mecánicos y algunas atracciones en una feria de Jalapa, donde se celebran las festividades en honor al patrono San Luis Rey de Francia.
Según los cuerpos de socorro, el incidente registró serios daños materiales. Afortunadamente, hasta ahora, no se han reportado personas heridas.
El fenómeno afectó principalmente castillos inflables y camas elásticas, así como las tradicionales "champas", puestos de alimentos y juegos de azar.
Pocos visitantes
Según comentaron algunos comerciantes, no habían muchos visitantes en el lugar, debido al horario y al mal clima, lo que evitó una tragedia mayor.
La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (CONRED) de Jalapa estará en lugar para evaluar la situación en las próximas horas e implementar medidas de seguridad.
*Con información de Élfego Escobar.