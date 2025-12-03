Dos personas intentaban robar un rótulo de señalización y queda grabado

Captan en cámara cuando dos personas intentaban arrancar una señal de tránsito en ruta al Pacífico.
En redes sociales circulan un video donde dos personas intentan arrancar una señal de tránsito.
El video muestra como dos personas con sudaderas negras intentan remover a la fuerza la señal que se encontraba en el arriate central de la Ruta al Pacífico, jurisdicción de Amatitán.
¿Cuales son las consecuencias de robar una señal de tránsito?
Según el artículo 185 de la Ley de Tránsito de Guatemala establece multas para diversas infracciones, principalmente para quienes alteran la seguridad vial o participan en carreras ilegales. Las sanciones incluyen una multa de Q1,000 por retirar, dañar, alterar o cubrir señales de tránsito, o por faltar el respeto a la autoridad de tránsito.