¡Por seguridad! El llamado del Zoológico La Aurora a sus visitantes

El Zoo La Aurora recomienda parquear dentro de las instalaciones para tener una experiencia tranquila de inicio a fin.
El Parque Zoológico Nacional La Aurora dio a conocer por medio de un comunicado que el único parqueo autorizado es el que está dentro de sus instalaciones.
Este lugar es reconocido por la gran demanda de visitas cada semana, por ello es posible ver una afluencia constante de vehículos que ingresan al parque.
"Con el fin de garantizar la seguridad y el orden vial en los alrededores, se recomienda evitar estacionar en la vía pública." Dijo el Zoo en el comunicado.
Asimismo recordaron que las autoridades municipales no autorizan la presencia de cuidadores de vehículos. También recomienda llamar a EMETRA o a la Policía Nacional Civil si se observa alguna situación anómala.
"Para que tu experiencia en el Zoológico La Aurora sea perfecta de principio a fin, te sugerimos utilizar únicamente nuestro parqueo oficial interno. ¡No te arriesgues!" expresaron por medio de redes sociales.