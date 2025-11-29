Colombia: Intento de robo en joyería provoca temor en centro comercial

-

Tras el intercambio de disparos, un policía y uno de los hombres involucrados en el intento de robo murieron.

Un intento de robo a una joyería en el Centro Comercial Cuarta Etapa de Bucaramanga produjo un intercambio de disparos la tarde de este sábado 29 noviembre en Colombia.

Según testigos, los ladrones intentaron robar una joyería, pero fueron interceptados por agentes policiales, lo que desencadenó una balacera en el interior del centro comercial que dejó dos personas fallecidas y varias capturas.

Las imágenes muestran a las personas correr por los pasillos del centro comercial mientras que los cuerpos de dos personas fallecidas se encuentran en el suelo, tras el enfrentamiento.

Esto de vive en este momento en Bucaramanga. Dentro de un centro comercial completamente familias. La ciudad y el país a merced de la delincuencia pic.twitter.com/JmXY93Fnnr — Diana Saray Giraldo (@DianaSaray) November 29, 2025

La situación generó pánico entre los presentes, quienes se sintieron aterrorizados por los disparos y los gritos de desesperación.

La Policía de Bucaramanga respondió rápidamente al incidente, acordonando el área y enviando a varios uniformados armados al lugar.

#Exclusivo | Hay 5 capturas por el hurto a joyería en el centro comercial cuarta etapa. Caracol radio grabó el momento en el que tres personas son trasladas hacia la patrulla. Hay 2 fallecidos, un intendente de la policía y una de las personas que participó en el hurto. pic.twitter.com/DY3U5UxwCG — Caracol Bucaramanga (@CaracolBga) November 29, 2025

Hasta el momento, las autoridades han confirmado la captura de cinco personas involucradas en el intento de robo, así como la muerte dos personas, entre ellas, un policía que había sido traslado a un hospital tras el operativo y un delincuente.

#LOÚLTIMO | Autoridades confirman la muerte de un policía tras intento de robo en joyería de centro comercial en Bucaramanga. Hay varios capturados.



Siga la señal de Noticias Caracol En Vivo en https://t.co/yqNEZK7rZ3 pic.twitter.com/ZcvvbcxwkO — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) November 29, 2025

Además, las autoridades colombianas informaron sobre una recompensa de 100 millones de pesos colombianos (unos Q200,000) por la captura de los delincuentes involucrados en el hecho.