¡Histórico! Se viene la primera final del Inter Miami de la mano de Leo Messi

El Inter Miami de Leo Messi enfrentará a Nashville SC en la primera final de la historia del club de Florida.

Por primera vez en su historia, desde su fundación en enero de 2018, el Club Internacional de Fútbol Miami disputará una final, y será contra el Nashville SC por la Leagues Cup 2023.

Este sábado 19 de agosto, a las 19 horas de Guatemala, se disputará la gran final de la Leagues Cup 2023 entre el Inter de Miami y Nashville SC, que se podrá ver a través de Apple TV.

Dos de las franquicias más nuevas en todo Estados Unidos (Miami 2018 y Nashville 2017) se han enfrentado solamente en cinco ocasiones, con dos victorias para cada equipo y un empate.

Las "garzas" de la mano de Leo Messi llegan como favoritas luego de haber ganado 5 de sus 6 partidos en la competición; habiendo anotado 21 goles y solamente recibido 7 en todo el torneo.

En su camino hacía la final, Miami se llevó por delante al Cruz Azul de México, también al Atlanta United, Orlando City, FC Dallas, Charlotte FC, y Philadelphia Union de Estados Unidos.

Por su parte, el equipo de Tennessee tuvo como víctimas al Toluca, América, además del Monterrey de México, también al Colorado Rapids, FC Cincinnati, y Minnesota United de Estados Unidos.

“Poder conseguir nuestro primer título sería hermoso para todos.”



Leo on the growth of this Club and its future potential impact on the league. pic.twitter.com/9L3tYTma45 — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) August 17, 2023

Por haber conseguido el acceso a la final de la Leagues Cup, Miami logró clasificar por primera vez en su historia al torneo más importante de la región, la Copa de Campeones de la Concacaf 2024.

Además, si el Inter Miami logra salir campeón de la Leagues Cup 2023, asegurará su puesto en la Copa Interamericana 2024, en el regreso de la competición, luego de 26 años de ausencia.