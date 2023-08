El Inter Miami de Leo Messi avanza a la Final de la Leagues Cup 2023

-

El Inter Miami de Leo Messi disputó las semifinales de la Leagues Cup 2023 contra el Philadelphia Union.

En el sexto partido de Leo Messi con el Inter de Miami, el equipo de Florida consiguió la clasificación a la final de la Leagues Cup 2023, luego de imponerse sobre el Philadelphia Union.

El camino del Inter Miami dentro de la Leagues Cup continua después de haber finalizado en la primera posición del Grupo 'Sur 3', tras sus dos victorias ante el Cruz Azul (2-1) y el Atlanta United (4-0).

Lionel Messi y compañía estabilizaron los números del Inter Miami frente al Philadelphia Union, ya que con la victoria de este martes 15 de agosto, ambos equipos tienen dos victorias sobre el otro.

El primer gol llegaría apenas al minuto 4, gracias a la aparición del venezolano Josef Martínez que pondría el 0-1 a favor del Inter Miami, al disparar y tomar mal ubicado al portero jamaiquino Andre Blake.

Perfect ball from Sergii to put Martínez in to put us in the lead early in the match

17 minutos después, el Inter Miami se encontraría con el segundo gol, luego de que Leo Messi sacara un disparo totalmente complicado para el arquero de Jamaica, que volvía rápidamente a su portería.

La 'pulga' ha marcado en todos los partidos desde que llegó a Estados Unidos, y este se convirtió en el noveno gol del astro argentino en seis partidos con el club de Florida.

MESSI FROM WAY OUT



HE'S SCORED IN ALL SIX OF HIS INTER MIAMI MATCHES





El tercer gol llegaría al minuto 45', el internacional español Jordi Alba se estrenaría con la camisola de las "Garzas", luego de subir completamente solo por su costado y definir al espacio ante Blake.

Con este resultado, el Inter de Miami enfrentará en la final de la Leagues Cup 2023 al Nashville Soccer Club de Estados Unidos o al Monterrey de la Primera División de México.

Taylor ▶️ Alba para su primer gol con MIAMI

Cuando faltaban 15 minutos para el término del encuentro en el Subaru Park, aparecería el descuento para los locales, gracias al mejor jugador del Philadelphia Union, Alejandro Bedoya.

La Leagues Cup entrega 3 boletos a la Copa de Campeones de Concacaf de 2024, que otorga un acceso al Mundial de Clubes, y para el Inter Miami, esta es una opción más prometedora que la MLS.

Captain's goal. Ale Bedoya

La cereza del pastel llegaría a 6 minutos del final, el hondureño David Ruiz de 19 años anotaría su primer gol en la Leagues Cup, para sentenciar la llave frente a Philadelphia.

En la Major League Soccer (MLS), el Inter Miami va en último lugar de su conferencia y se encuentra a 12 puntos de los puestos designados para clasificar a la zona de repechaje.

FOUR for Miami.



What a moment for 19-year-old David Ruiz.

La final de la Leagues Cup 2023 se disputará el sábado 19 de agosto, en un horario y una sede pendientes de confirmar.