El Inter Miami, sin Messi, es goleado por el Orlando City en la MLS

En un caliente derbi de Florida, el Orlando City aprovechó la ausencia de Lionel Messi para tumbar 4-1 al Inter Miami en el estreno de Rodrigo De Paul en la MLS.

El delantero colombiano Luis Muriel fue la estrella de la noche en el Inter&Co Stadium de Orlando con dos tantos en los minutos 2 y 50 mientras el argentino Martín Ojeda (58) y el croata Mario Pasalic (88) completaron la paliza.

El italiano Yannick Bright descontó para los visitantes en el minuto 5.

El argentino Rodrigo De Paul, flamante fichaje del equipo que entrena Javier Mascherano, jugó su primer partido en la MLS después de haberse estrenado con la camiseta rosa en tres partidos de la Leagues Cup.

El Inter acusó la ausencia por segundo juego seguido de Messi, al que el técnico Javier Mascherano espera tener recuperado de su lesión muscular para los cuartos de final del torneo internacional del 20 de agosto frente al Tigres mexicano.

La derrota desciende un escalón a Miami hasta la sexta plaza de la Conferencia Este con 42 puntos.

Las Garzas, sin embargo, han disputado tres partidos menos que el líder del sector, Philadelphia Union, que tiene 51 puntos.