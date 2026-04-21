Inter de Milán completa épica remontada en casa y jugará la final de la Copa Italia

El Inter de Milán sigue en carrera por el doblete nacional tras firmar una remontada agónica para clasificar a la final de la Copa de Italia.
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El conjunto nerazzurro, que perdía 2-0 en casa ante el Como, terminó imponiéndose 3-2 en San Siro.
La figura fue el turco Hakan Calhanoglu, autor de un doblete (69 y 86) y asistente en el gol decisivo de Petar Sucic al minuto 89, que selló la clasificación tras el empate sin goles en la ida. Antes, el equipo dirigido por Cesc Fábregas había tomado ventaja con anotaciones de Martin Baturina (32) y Lucas Da Cunha (48).
El Inter disputará la final el 13 de mayo en Roma frente al ganador del cruce entre la Atalanta y la Lazio, que definirán este miércoles (1:00 p. m.) al segundo finalista tras haber empatado 2-2 en la ida.
Con este resultado, el equipo dirigido por Cristian Chivu mantiene vivas sus aspiraciones de doblete, ya que también lidera la Serie A con amplia ventaja sobre el Milan y el Nápoli a cinco jornadas del cierre.
Fuera de Europa tras caer ante el Bodo Glimt en la fase previa a octavos de la Liga de Campeones, los nerazzurri apuntan ahora a cerrar la temporada con dos títulos locales.