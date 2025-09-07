Interceptó a un joven de 20 años que pasaba por un callejón y lo asesinó

Sorprendió a su víctima y sin mediar palabra, la asesinó.
Un hombre de 26 años, identificado como Vidail Lorenzo, fue capturado en la aldea Hierba Buena, San Pedro Pinula, Jalapa.
Según agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), el detenido asesinó con arma blanca a un joven de 20 años.
La víctima pasaba por un callejón cuando fue sorprendida por Lorenzo, quien la atacó con arma blanca, quedando fallecida en el lugar.
Según las autoridades, el crimen ocurrió el 25 de abril del 2020, sin embargo, la orden judicial fue emitida el 12 de octubre del 2023, en Jalapa.