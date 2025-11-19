El colombiano que fue capturado en el Aeropuerto La Aurora

-

La seguridad se refuerza en el Aeropuerto La Aurora tras la captura de dos prófugos internacionales. Las autoridades detuvieron a un colombiano buscado por evasión con notificación roja, y un ciudadano beliceño con orden detención por asesinato.

TE PUEDE INTERESAR: Finalizan las mejoras en el Aeropuerto Internacional La Aurora

Efraín Oscal Berganza, de 46 años, fue capturado por policías de Interpol Guatemala, en la noche del martes 18 de noviembre mientras ingresaba a Guatemala de un vuelo procedente de Colombia.

El colombiano cuenta con una orden de captura, sindicado por el delito de evasión emitida el 26 de agosto del año pasado, además, tenía Notificación Roja Internacional buscado por un proceso penal pendiente en el país.

El capturado de 46 años contaba con una Notificación Roja Internacional. (Foto: PNC)

La captura se efectuó en el Aeropuerto Internacional La Aurora en zona 13 y también fue identificado por las autoridades bajo el nombre de Harles Andrés Montaño Cuenu.

Capturan a beliceño

En otro caso similar durante uno de los recorridos realizados por agentes de Interpol en las instalaciones del Aeropuerto La Aurora, se identificó a Gain Eldred Waigth, de 25 años, ciudadano beliceño, quien cuenta con una alerta de búsqueda y detención por asesinato, emitida por una corte del Distrito de Cayo, Belice.

Gain Eldred Waigth fue identificado en el interior del aeropuerto Internacional la Aurora, cuando pretendía abordar un avión. (Foto: Jorge Sente/Nuestro Diario)

Tras verificar su identidad y confirmar la alerta con las autoridades correspondientes, se le notificó la orden de captura en su contra. Posteriormente, agentes de Interpol lo trasladaron hasta la frontera de Melchor de Mencos, donde sería entregado a las autoridades beliceñas para que resuelva su situación legal.

César Mateo, vocero de la Policía Nacional Civil, explicó: "La comunicación que Interpol mantiene con las autoridades es inmediata, lo que agiliza los trámites al momento de identificar a una persona buscada en su país de origen por delitos cometidos allí".