Interponen amparo ante posible abuso en alza del combustible

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Autoridades mencionan limitaciones legales para sancionar especulación en los precios de la gasolina.

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En medio del aumento sostenido en los precios de los combustibles registrado en las últimas semanas en Guatemala, una acción de amparo fue presentada ante la Corte de Constitucionalidad (CC) para exigir a las autoridades responsables del mercado que refuercen la supervisión y actúen ante posibles abusos en la fijación de precios.

La solicitud busca que el Ministerio de Economía y la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor (DIACO) cumplan con su función de supervisar el comportamiento del mercado y sancionar eventuales prácticas especulativas que puedan afectar a los consumidores.

Acción busca que Economía y DIACO refuercen monitoreo del mercado. (Foto ilustrativa: Archivo/Soy502)

De acuerdo con el planteamiento, en los últimos 20 días el precio por galón de gasolina ha registrado incrementos de hasta Q9.00, situación que genera preocupación debido al impacto directo que tiene en el costo del transporte, la distribución de alimentos y el precio de diversos bienes y servicios.

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El recurso legal fue presentado contra la ministra de Economía y la directora de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor (DIACO), señalando una posible omisión en el cumplimiento de sus funciones de supervisión y control del mercado frente a los recientes incrementos en el precio de los combustibles.

Presentan amparo ante posibles abusos en el alza del combustible. (Foto ilustrativa: Archivo/Soy502)

En el amparo también se solicita a la CC que otorgue un amparo provisional para ordenar a las autoridades competentes que implementen de inmediato acciones de monitoreo, verificación y fiscalización del mercado, con el fin de determinar si existen prácticas ilegales que estén afectando a los consumidores.

Denuncias desde MEM

Por su parte, el Ministerio de Energía y Minas (MEM) informó que durante un monitoreo realizado el 9 de marzo en 109 estaciones de servicio ubicadas en la ciudad de Guatemala detectó 25 gasolineras con precios por encima del rango promedio, por lo que presentará las denuncias correspondientes ante el Ministerio Público (MP)

El viceministro de Energía e Hidrocarburos, Erwin Barrios, explicó que algunos incrementos se registraron incluso antes de que el conflicto geopolítico en Medio Oriente impactara los mercados internacionales del petróleo.

MEM detectó 25 gasolineras con precios por encima del promedio. (Foto ilustrativa: Archivo/Soy502)

No obstante, el funcionario reconoció que las herramientas legales actuales para investigar y sancionar posibles abusos en el mercado son limitadas. "Nosotros podemos actuar tratando de demostrar que hay una especulación de precios, pero tenemos que demostrarlo. Esa es una debilidad de nuestra ley", afirmó.

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Barrios agregó que el proceso requiere presentar una denuncia para que posteriormente el MP investigue y determine si procede o no llevar el caso a juicio, lo que vuelve el mecanismo poco ágil para responder con rapidez a estos incrementos.

“ El objetivo de esta acción no es intervenir el mercado, sino garantizar que se respeten las reglas y que nadie abuse del bolsillo de los guatemaltecos ” Byron Rodríguez Diputado

La acción de amparo fue promovida por el diputado Byron Rodríguez, quien argumentó que el objetivo es garantizar que se respeten las reglas del mercado y evitar que los consumidores paguen precios inflados.

También advirtió que, de mantenerse la tendencia al alza, analistas estiman que el precio del galón podría oscilar entre Q42 y Q45 durante la temporada de Semana Santa.