EEUU afirma que han intimidado a traficantes en los ataques a narcolanchas

Estados Unidos comenzó a atacar lanchas en el Caribe y el Pacífico oriental a principios de septiembre del año pasado y desde entonces han terminado con la vida de 150 presuntos narcotraficantes.
El jefe del Pentágono, Pete Hegseth, afirmó este jueves 5 de marzo que la campaña estadounidense para destruir presuntas embarcaciones de narcotraficantes ha sido tan exitosa que ya escasean los objetivos.
"El mes pasado, estuvimos varias semanas sin atacar ni una sola embarcación. ¿Por qué? Pues porque no encontrábamos suficientes barcos que hundir", dijo Hegseth ante líderes militares de 18 países americanos reunidos en Doral Florida.
Además, pidió a los 18 invitados "pasar al ataque contra los narcoterroristas". El secretario de Defensa aprovechó la conferencia para animar a los países presentes a cooperar con Estados Unidos en la lucha contra los cárteles.
Expertos en derecho internacional y grupos de derechos humanos afirman que los ataques equivalen probablemente a ejecuciones extrajudiciales.