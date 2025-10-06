Inundaciones en Boca del Monte afectan a 30 familias de La Vueltona

-

Inundaciones recurrentes afectan a familias de La Vueltona, Boca del Monte; vecinos piden soluciones ante daños en sus viviendas.

Serias inundaciones enfrentan cada año los residentes de la 1a. calle y 2a. avenida, en la división entre las zonas 1 y 3, en el sector conocido como La Vueltona, donde se ubica el callejón Perdido, Boca del Monte, Villa Canales.

Esta vez, alrededor de 30 familias resultaron afectadas por la súbita elevación del agua que ingresó a sus viviendas con tal fuerza que derribó puertas y dañó pertenencias.

Empleados municipales llegaron para retirar el lodo, escombros y basura en el sector. (Foto: Edwards Morales/Colaborador)

"Todo fue horrible, porque cuando sentimos el agua comenzó a entrar y levantó los muebles, la refrigeradora, la estufa... se nos mojó todo entre el lodo y hasta nos quedamos sin ropa", relató una vecina afectada.

Los pobladores denunciaron que la situación se agrava debido a un grupo de hombres que recoge basura de comercios y mercados para luego tirarla de forma ilegal en los tragantes del sector.

"Aquí nos hemos dado cuenta de que los bolos, por cinco quetzales, acarrean la basura y la botan en los tragantes, levantando las tapaderas", señaló Vinicio Gómez, residente del lugar.

Las inundaciones afectaron a unas 30 familias de la 1a. calle y 2a. avenida, en la división entre zonas 1 y 3. (Foto: Edwards Morales/Colaborador)

Proyecto con deficiencias

Las autoridades municipales explicaron que la obra vial de la zona fue ejecutada en la administración anterior y que ya existe una denuncia presentada con el respaldo de los vecinos afectados.

"Fue una mala planificación, los tragantes están mal diseñados y el puente no tiene la capacidad para soportar el paso del agua", aseguró el alcalde Ramiro Rivera.

La fuerte corriente arrastró toda la basura existente entre los tragantes y calles de Boca del Monte. (Foto: Edwards Morales/Colaborador)

Con relación con las denuncias vecinales, Rivera indicó: "Los indigentes serán retirados. Encontraremos el mecanismo legal para hacerlo. Además, ya estamos cansados de que la gente no pague el servicio de extracción de basura, lo que genera grandes problemas en todos lados".