Inversiones Cuscatlán impulsa su expansión en la región

Inversiones Cuscatlán Centroamérica finaliza la adquisición del 100% de las acciones de La Hipotecaria (Holding), Inc., tras recibir las autorizaciones regulatorias correspondientes en Panamá, El Salvador y Colombia.

Con esta operación, Banco La Hipotecaria en Panamá, La Hipotecaria en El Salvador y La Hipotecaria Compañía de Financiamiento en Colombia pasan a formar parte del portafolio de Inversiones Cuscatlán.

La transacción forma parte de la estrategia de crecimiento e internacionalización de Inversiones Cuscatlán, al expandir sus operaciones a Panamá y Colombia. lCOn esta incorporación, la compañía alcanza presencia en cinco países de América Latina y amplía su portafolio con soluciones especializadas en financiamiento hipotecario, además de sumar nuevos productos y servicios financieros para la región.

“ Esta transacción es un paso decisivo en nuestra visión de ser un inversionista financiero regional sólido y de largo plazo. Estamos comprometidos con impulsar el desarrollo económico y social en cada país donde tenemos presencia. ” Federico Nasser Facussé , presidente de Inversiones Cuscatlán Centroamérica.

Nasser agrega que "con la incorporación de La Hipotecaria fortalecemos nuestra presencia en El Salvador y ampliamos nuestras operaciones en Panamá y Colombia, reforzando al mismo tiempo nuestra capacidad de ofrecer más y mejores soluciones financieras a nuestros clientes, acompañándolos en la construcción de sus sueños y de su futuro personal y empresarial".

Inversiones Cuscatlán mantiene operaciones en varios países de la región. En El Salvador, Banco Cuscatlán fue reconocido en 2024 por publicaciones como Latin Finance, Euromoney, The Banker y Global Finance. En Honduras, en dos años de operación, se posicionó como uno de los bancos con mayor crecimiento en 2024. En Guatemala, tras la adquisición de Banco Inmobiliario, la marca Banco Cuscatlán se lanzará oficialmente en septiembre.

En cuanto a transformación digital, la compañía registró más de 30 millones de transacciones monetarias digitales en 2024 y proyecta un crecimiento del 48% en 2025. Datos que reflejan el compromiso de ofrecer una experiencia cercana, moderna y accesible que promueva la inclusión financiera.

Inversiones Cuscatlán reitera que todos los servicios y compromisos de La Hipotecaria se mantienen vigentes bajo las mismas condiciones que fueron contratados, y que cualquier actualización relevante será comunicada de manera oportuna por los canales oficiales de cada entidad.

La experiencia del talento humano y su compromiso con la excelencia continuará siendo pieza clave en esta nueva etapa de crecimiento Inversiones Cuscatlán y el desarrollo sostenible de Latinoamérica.