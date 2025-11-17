Investigación estancada: sin avances tras ataque contra camión de valores en El Rodeo

-

El 1 de septiembre se registró un violento ataque en contra de una unidad de valores en El Rodeo, San Marcos. La investigación aún no avanza.

EN CONTEXTO: Asalto a vehículo de valores deja cuatro fallecidos en San Marcos

Cuatro fallecidos, tres de ellos, guardias de seguridad privada y un vendedor de frutas, fue el resultado de un violento ataque en contra de una unidad de valores que se conducía por el parque central de El Rodeo, San Marcos, ocurrido el 1 de septiembre pasado.

En la escena quedaron múltiples casquillos y testigos horrorizados por lo que vivieron.

Tenían el rostro cubierto

Varios hombres, con el rostro cubierto, dispararon en contra de los guardias privados, pues intentaron robar el dinero que transportaba el camión. Hubo intercambio de disparos y un caos en el lugar.

Los bomberos fueron alertados sobre el ataque armado. Al llegar, confirmaron que tres hombres estaban fallecidos, uno más fue trasladado a un hospital, pero murió poco después.

Investigación estancada

La investigación está estancada y sin avances. Aunque la principal hipótesis que se manejó el día del ataque es que querían robarse el dinero, es algo que las autoridades aún no confirman.

Un investigador señaló que aún están buscando indicios que puedan darles alguna pista de quienes serían los responsables, pero que el caso no ha tenido mayor diligencia.

Mientras, la comunidad de El Rodeo, sigue consternada por el violento ataque.