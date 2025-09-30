Versión Impresa
Jueces absuelven a sindicados de narcotráfico por deficiencias en investigación

  • Por Sucely Contreras
30 de septiembre de 2025, 17:11
Tribunal ordena dejar en libertad&nbsp;a los diez acusados de narcotráfico en el caso Guatesur 1.&nbsp;(Foto: Cortesía/Soy502)

Tribunal ordena dejar en libertad a los diez acusados de narcotráfico en el caso Guatesur 1. (Foto: Cortesía/Soy502)

Tribunal Séptimo absuelve a 10 señalados en caso "Guatesur 1" por falta de pruebas del MP.

El Tribunal Séptimo de Sentencia Penal dictó la absolución de diez presuntos integrantes de una estructura  acusada de narcotráfico, tras establecer que el Ministerio Público (MP) no logró aportar pruebas suficientes que quebrantaran la presunción de inocencia.

El fallo se fundamenta en errores en la investigación y en la incapacidad del MP para demostrar la culpabilidad de los acusados, según se indicó. Por ello, el tribunal ordenó la liberación inmediata de quienes guardaban prisión preventiva, siempre que no estén vinculados a otro proceso penal.

Las personas beneficiadas por la decisión judicial son:

  • Nelio Iván Romero Vázquez
  • Hamilton Mario Laquita Velázquez
  • Guajardo Alberto Macerino Gómez
  • Carlos Alfredo Zamora Díaz
  • Brian Leobardo Hernández Maldonado
  • Juan Carlos Maldonado Pastro
  • Wilfrid Montalvo Ochoa Rodríguez
  • Ever Celestino Pérez Chanchavac
  • Wilber Uriel Villar Pérez
  • Milton Iván Reyna Chams

libres, supuestos, narcotraficantes, deficiencia
El Ministerio Público perdió un proceso contra presuntos narcos en el caso Guatesur 1. (Foto: Archivo)

Además, se ordenó la devolución de los bienes que les fueron incautados, conforme a los procedimientos legales correspondientes.

