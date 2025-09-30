Jueces absuelven a sindicados de narcotráfico por deficiencias en investigación

Tribunal Séptimo absuelve a 10 señalados en caso "Guatesur 1" por falta de pruebas del MP.
El Tribunal Séptimo de Sentencia Penal dictó la absolución de diez presuntos integrantes de una estructura acusada de narcotráfico, tras establecer que el Ministerio Público (MP) no logró aportar pruebas suficientes que quebrantaran la presunción de inocencia.
El fallo se fundamenta en errores en la investigación y en la incapacidad del MP para demostrar la culpabilidad de los acusados, según se indicó. Por ello, el tribunal ordenó la liberación inmediata de quienes guardaban prisión preventiva, siempre que no estén vinculados a otro proceso penal.
Las personas beneficiadas por la decisión judicial son:
- Nelio Iván Romero Vázquez
- Hamilton Mario Laquita Velázquez
- Guajardo Alberto Macerino Gómez
- Carlos Alfredo Zamora Díaz
- Brian Leobardo Hernández Maldonado
- Juan Carlos Maldonado Pastro
- Wilfrid Montalvo Ochoa Rodríguez
- Ever Celestino Pérez Chanchavac
- Wilber Uriel Villar Pérez
- Milton Iván Reyna Chams
Además, se ordenó la devolución de los bienes que les fueron incautados, conforme a los procedimientos legales correspondientes.