La Municipalidad de Guatemala ordenó la suspensión de actividades de una empresa inmobiliaria denunciada por sospechas de contaminar el río Canalitos en el área norte.

La posible contaminación del río es investigada por el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) que realizó la inspección a la empresa inmobiliaria ubicada a inmediaciones de Centra Norte, en la zona 17.

El primer hallazgo es que no cuenta con licencia ambiental. A partir de no encontrar los documentos se le podría sancionar con una multa y no se descarta una denuncia penal.

(Foto: MARN)

La inspección, informó el Ministerio de Ambiente, se realizó junto a personal de la Municipalidad de Guatemala y el Ministerio de Salud.

Las denuncias advierten que se han realizado trabajos de movimiento de tierra que afectan el cauce del río Canalitos que abastece el suministro de agua potable.

El subgerente de servicio al cliente de Empagua, Carlos Flores, informó que el río abastece la planta Las Ilusiones que brinda el servicio a los vecinos de la zona 18.

Mira la visita:

El juez de Asuntos Municipales, Erick Meléndez, informó que las personas afectadas dieron a conocer que el agua potable les llega con sedimentos de tierra y se sospecha que es por los trabajos que realiza la inmobiliaria.

El director de Gestión Ambiental del MARN, Carlos Castañeda, informó que el lugar "es un área bastante vulnerable y de mucho riesgo, ya que el suelo es muy inestable". Se investigará si pretenden realizar un relleno.

(Foto: MARN)