Flick renueva con el Barsa y deja claro su gran objetivo: ganar la Champions

El técnico alemán Hansi Flick confirmó su renovación con el Barcelona hasta 2028, en una apuesta del club azulgrana por dar continuidad al proyecto que le devolvió el dominio en España.
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"Estoy muy contento. Me da confianza para seguir trabajando uno o dos años más", declaró Flick en la conferencia previa al duelo liguero ante el Alavés de este miércoles.
El entrenador explicó que el nuevo acuerdo será por dos temporadas más una opcional y aseguró que prefiere contratos cortos antes que compromisos a largo plazo.
"Creo que va bien limitarlo. Si todo va bien tomaremos la decisión de seguir. Yo tengo derecho de parar y el club también", comentó.
Desde su llegada en 2024, Flick cambió el rumbo del Barcelona. En apenas dos campañas conquistó dos títulos de La Liga, una Copa del Rey y dos Supercopas de España, aunque reconoció que la gran deuda pendiente sigue siendo la Champions League.
"Todo el mundo en el Barça tiene el sueño de ganar la Champions. Lo hemos intentado y lo volveremos a intentar", afirmó el técnico alemán.