Conductor de 56 años muere tras accidente de tránsito en zona 10

La víctima falleció debido a la gravedad de las heridas cuando era ingresado a un centro asistencial.
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Un fatal accidente de tránsito sucedió este martes 12 de mayo, en la avenida Reforma y 10a. calle de la zona 10, en la ciudad capital.
En el hecho se vio involucrado un motorista que fue atropellado por un vehículo que se habría dado a la fuga con rumbo desconocido.
La víctima quien fue identificada como: Héctor Manuel Catalán Orellana, de 56 años, quien sufrió trauma de cráneo y posible fractura en la pierna izquierda, según indicaron los Bomberos Municipales que atendieron la emergencia.
Esta persona fue trasladada de emergencia hacia el Hospital General San Juan de Dios, pero a pesar de los esfuerzos de los socorristas, Catalán Orellana falleció en el ingreso del centro asistencial.
Las autoridades correspondientes recaban información para continuar con las investigaciones acerca de este accidente de tránsito y tratar de dar con el responsable.