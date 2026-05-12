Arévalo señala que gasolina E10 bajará los precios de los combustibles en Guatemala

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El gobernante señaló que todos los actores de la cadena de comercialización avanzan en los preparativos para comenzar a comercializar la gasolina E10.

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El presidente Bernardo Arévalo afirmó que la implementación de la gasolina E10 en el país generará una disminución en el precio de los combustibles, debido a que el etanol tiene un costo menor en comparación con la gasolina tradicional.

Durante la conferencia de prensa La Ronda, llevada a cabo en Petén, el mandatario indicó que el Gobierno continúa avanzando en los preparativos para la entrada en vigencia de la comercialización de gasolina E10.

El gobernante también aseguró que se mantiene coordinación con los distintos sectores involucrados en la cadena de suministro.

"Sobre el tema del etanol, ya se han ido avanzando en los preparativos para la implementación. Se ha venido trabajando con todos los actores y sectores", declaró Arévalo.

El presidente señaló que la gasolina E10 ayudará a bajar el precio de los carburantes. (Foto: SCSP / Soy502)

El presidente sostuvo que uno de los principales efectos de la incorporación del etanol será una reducción proporcional en el precio final de las gasolinas, al sustituir un 10% del combustible por etanol.

"Ahora que lo que tenemos claro es que al poner en práctica la mezcla de etanol va a haber una baja adicional en el precio de la gasolina", declaró el mandatario.

Explicó que esto pasa "porque el etanol es más barato que la gasolina, entonces al poner 10% eso va a generar un descenso del comparativo proporcional en el precio de la gasolina".

El presidente agregó que los diferentes actores vinculados a la distribución y comercialización de combustibles continúan preparándose para la implementación de la mezcla E10.

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"Vamos avanzando y ya se están preparando todos los sectores para la implementación del etanol", indicó.

MEM lo confirma

Erwin Barrios, viceministro encargado del Área de Minería e Hidrocarburos del Ministerio de Energía y Minas (MEM), reveló que han hecho el ejercicio de analizar si el precio de las gasolinas bajaría con la implementación del E10.

"Debo decir que sí es cierto, debe bajar —de precio—. Debe bajar porque el etanol es más barato que la gasolina", especificó el funcionario.

El viceministro Erwin Barrios, explicó las razones por las cuales usar la gasolina E10 hará que bajen los costos. (Foto: Archivo / Soy502)

Barrios añadió que esto sucede porque para llegar a los valores de la calidad de venta al público "se tiene que usar una gasolina de menor octanaje, que es más barata y porque —el etanol— es un biocombustible no está afecto al impuesto a los derivados del petróleo".

"Tiene que bajar. Hemos discutido con los importadores y dejamos de discutir porque llegamos al consenso de que tiene que bajar", manifestó el viceministro.

La implementación obligatoria de la gasolina E10 está prevista para el 30 de junio de 2026, según las disposiciones impulsadas por el MEM, entidad que ha señalado que los expendedores y distribuidores trabajan en adecuaciones y mantenimiento para cumplir con la normativa.