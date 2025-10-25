Investigan la plataforma de videojuegos Roblox ante la presencia de depredadores

En la última semana, medios de comunicación internacionales alertaron sobre una investigación contra la empresa de videojuegos Roblox.
La plataforma de videojuegos en línea Roblox se encuentra en una polémica, luego de que trascendiera falta de seguridad para los usuarios infantiles.
Considerada como "el mejor universo virtual para crear, compartir experiencias con amigos y ser cualquier cosa que puedas imaginar", como ellos se describen en su sitio web, este sábado 25 de octubre trascendió que Google borró más de 3 mil videos de Youtube con malware que mostraban trucos en Roblox.
Según medios internacionales como Nmas.com, la Fiscalía General de Florida reportó que varias investigaciones previas revelaron la presencia de "depredadores sexuales" en dicha plataforma de juegos, "con el objetivo de tener acceso a menores".
También se citaron declaraciones de James Uthmeier, fiscal general de Florida, en Estados Unidos, en las cuales anunció una investigación criminal contra la empresa.
En noviembre de 2024, la agencia de noticias AFP anunció que Roblox había reforzado los controles de seguridad en los juegos para proteger a los menores.