Gobierno investiga implicación de políticos con pandilleros del Barrio 18

El gobernante indica que la organización criminal Barrio 18 organizó el complot para la fuga de los reos.

El presidente Bernardo Arévalo afirmó que "existen distintas hipótesis" alrededor de colusión de actores políticos con las maras o pandilla, pero que no puede dar detalles de las mismas porque se están investigando.

El mandatario también señaló que en la fuga de 20 reos de alta peligrosidad de la cárcel Fraijanes II, existió un complot por parte de la organización criminal Barrio 18.

"Evidentemente en lo que pasó la semana pasada hubo un complot. Estaba involucrado el Barrio 18, que es uno de los principales afectados por las medidas de endurecimiento en las cárceles que venía tomando el Ministerio de Gobernación (Mingob)", afirmó el gobernante.

El mandatario señaló que los integrantes del Barrio 18 armaron un complot en contra de las autoridades. (Foto: Archivo / Soy502)

El mandatario resaltó que el aislamiento de los líderes de las pandillas desató una serie de acciones por medio de jueces para que intentaran regresar a los pandilleros a las prisiones anteriores y que el Mingob impugnó todas esas decisiones.

"Tenemos claro que el Barrio 18 estaba actuando, preparando claramente una acción como esta. Si hay actores políticos, eso es algo que la investigación estará estableciendo", afirmó el presidente.

Arévalo indicó que si hay actores políticos involucrados en esta situación "evidentemente no son del Gobierno".

"Existen distintas hipótesis alrededor de colusión de actores políticos con las maras criminales, pero esas están siendo objeto de investigación en este momento y no podemos decir nada más al respecto", declaró el mandatario.

No hay planes de estado de excepción

El presidente fue consultado si ha pensado declarar un estado de excepción en las cárceles del país.

El mandatario indicó que existen limitantes de orden constitucional para declarar estado de excepción en las cárceles. (Foto: Archivo / Soy502)

"Para hacerlo hay problemas con la constitucionalidad de generar estados de excepción específicamente en ciertos espacios", respondió el gobernante.

Agregó que más que un estado de Excepción lo que se busca es un proceso de transformación del Sistema Penitenciario el cual será de forma gradual y progresiva a partir de la construcción de una cárcel de máxima seguridad.