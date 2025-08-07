Fiscalía Investiga tala ilegal de árboles en la Reserva Forestal Cordillera Alux

Autoridades investigan corte ilegal de árboles en la reserva forestal de la Cordillera Alux
La fiscalía distrital de Sacatepéquez, en coordinación con la Fiscalía Regional VII Centro Occidente y con el apoyo de la Policía Nacional Civil, llevó a cabo una diligencia de allanamiento, para investigar la tala de árboles en la reserva forestal de la Cordillera Alux.
Según se dio a conocer, la tala se aplicó a 28 de la especie palo verde y 17 de la especie mano de león, para un total de 45 árboles cortados dentro de una zona protegida en la aldea Pachalí, Santiago Sacatepéquez.
La denuncia fue presentada por autoridades de la Dirección Regional Metropolitana del Consejo Nacional de Áreas Protegidas (Conap).
De acuerdo con el reporte, el 19 de junio, los guardarrecursos informaron que personas desconocidas ocasionaron la tala de dichos árboles, en la Reserva Forestal Protectora de Manantiales y Flujos de Agua, en la cordillera en mención.
El Conap confirmó que la tala se hizo sin permiso ni licencia, lo que la convierte en una acción ilegal dentro del área protegida.
En Guatemala, la Ley Forestal (Decreto 101‑96) establece sanciones claras y contundentes por la tala ilegal de árboles y otros delitos forestales con prisión de 1 a 5 años y multa de Q10,000 a Q50,000