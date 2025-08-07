Fiscalía Investiga tala ilegal de árboles en la Reserva Forestal Cordillera Alux

-

Autoridades investigan corte ilegal de árboles en la reserva forestal de la Cordillera Alux

La fiscalía distrital de Sacatepéquez, en coordinación con la Fiscalía Regional VII Centro Occidente y con el apoyo de la Policía Nacional Civil, llevó a cabo una diligencia de allanamiento, para investigar la tala de árboles en la reserva forestal de la Cordillera Alux.

Según se dio a conocer, la tala se aplicó a 28 de la especie palo verde y 17 de la especie mano de león, para un total de 45 árboles cortados dentro de una zona protegida en la aldea Pachalí, Santiago Sacatepéquez.

Autorides investigan daños ambientales tras tala ilegal en un área protegida de Sacatepéquez. (Foto: MP/Soy502)

La denuncia fue presentada por autoridades de la Dirección Regional Metropolitana del Consejo Nacional de Áreas Protegidas (Conap).

De acuerdo con el reporte, el 19 de junio, los guardarrecursos informaron que personas desconocidas ocasionaron la tala de dichos árboles, en la Reserva Forestal Protectora de Manantiales y Flujos de Agua, en la cordillera en mención.

✅ MP realiza diligencia en seguimiento a denuncia por tala ilegal



La Fiscalía de Distrito de Sacatepéquez en coordinación con la Fiscalía Regional VII Centro Occidente y con el apoyo de la Policía Nacional Civil lleva a cabo… pic.twitter.com/JIMne3hCUN — MP de Guatemala (@MPguatemala) August 6, 2025

El Conap confirmó que la tala se hizo sin permiso ni licencia, lo que la convierte en una acción ilegal dentro del área protegida.

Un técnico del Conap registra el área boscosa afectada por la tala ilegal de árboles. Foto: MP/Soy502)

En Guatemala, la Ley Forestal (Decreto 101‑96) establece sanciones claras y contundentes por la tala ilegal de árboles y otros delitos forestales con prisión de 1 a 5 años y multa de Q10,000 a Q50,000

Parte del área degradada en donde se lleva a cabo la inspección. (Foto: MP /Soy502)